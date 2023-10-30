Зарецкий Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.09.1981
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Развелись в 1992 г.
Рождение ребёнка
27.05.1982
Дочь: Шмелева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Шурупова Людмила Павловна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
09.01.1984
Сын: Зарецкий Василий Николаевич
Мать ребёнка: Шурупова Людмила Павловна
Харабали, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область