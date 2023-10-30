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Зарецкий Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.09.1981

Жена: Шурупова Людмила Павловна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Развелись в 1992 г.
Рождение ребёнка
27.05.1982

Дочь: Шмелева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Шурупова Людмила Павловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
09.01.1984

Сын: Зарецкий Василий Николаевич

Мать ребёнка: Шурупова Людмила Павловна

Харабали, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
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