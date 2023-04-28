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Богатырев Александр Александрович

Место рождения

Богатырева, Карачевский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

05.05.1937

Дата смерти

12.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1937

Отец: Богатырев Александр Кузьмич

Мать: Богатырева Ольга Егоровна

Богатырева, Карачевский уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
01.11.1960

Жена: Богатырева Таисия Яковлевна

Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.06.1961

Сын: Богатырев Александр Александрович

Мать ребёнка: Богатырева Таисия Яковлевна

Рождение ребёнка
17.06.1967

Дочь: Калмыкова Оксана Александровна

Мать ребёнка: Богатырева Таисия Яковлевна

Верхняя Тёя, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
12.08.1984
Жетыген, Илийский район, Алматинская область
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