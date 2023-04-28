Богатырев Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения05.05.1937
Дата смерти12.08.1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1937
Бракосочетание
01.11.1960
Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.06.1961
Сын: Богатырев Александр Александрович
Мать ребёнка: Богатырева Таисия Яковлевна
Рождение ребёнка
17.06.1967
Дочь: Калмыкова Оксана Александровна
Мать ребёнка: Богатырева Таисия Яковлевна
Верхняя Тёя, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
12.08.1984
Жетыген, Илийский район, Алматинская область