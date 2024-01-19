Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Федор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1804
Сын: Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Федосья Петровна
Рождение ребёнка
23.08.1807
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Нил Григорьевич
Мать ребёнка: Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Федосья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Петровна
Смерть
1834