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Григорий Федорович

Место рождения

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Федор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.05.1804

Сын: Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Федосья Петровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.08.1807

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Федосья Петровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Нил Григорьевич

Мать ребёнка: Федосья Петровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Федосья Петровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Петровна

Смерть
1834
Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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