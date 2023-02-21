Мажирина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мажирина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.2017

Дочь: Мажирина Кристина Александровна

Отец ребёнка: Мажирин Денис Александрович

Рождение ребёнка
10.11.2017

Дочь: Мажирина Ксения Денисовна

Отец ребёнка: Мажирин Денис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мажирин Денис Александрович

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