Мажирина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.2017
Дочь: Мажирина Кристина Александровна
Отец ребёнка: Мажирин Денис Александрович
Рождение ребёнка
10.11.2017
Дочь: Мажирина Ксения Денисовна
Отец ребёнка: Мажирин Денис Александрович
Бракосочетание
Неизвестно