Глущенко Данил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1929
Дочь: Касьяненко Вера Даниловна
Мать ребёнка: Глущенко Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проценко Галина Даниловна
Мать ребёнка: Глущенко Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глущенко Василий Данилович
Мать ребёнка: Глущенко Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно