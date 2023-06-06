Глущенко Данил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глущенко Данил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1929

Дочь: Касьяненко Вера Даниловна

Мать ребёнка: Глущенко Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проценко Галина Даниловна

Мать ребёнка: Глущенко Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глущенко Василий Данилович

Мать ребёнка: Глущенко Анастасия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глущенко Анастасия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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