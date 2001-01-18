Волков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1968

Дата смерти

18.01.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1968

Отец: Волков Александр

Мать: Волкова Анна

Рождение ребёнка
30.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шымкент, Казахстан
Рождение ребёнка
28.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шымкент, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.01.2001
Chimkent, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Казахстан, Чимкент
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