Волков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1968
Дата смерти18.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1968
Отец: Волков Александр
Мать: Волкова Анна
Рождение ребёнка
30.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шымкент, Казахстан
Рождение ребёнка
28.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шымкент, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.01.2001
Chimkent, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Казахстан, Чимкент