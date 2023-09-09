Пастухова Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова Светлана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1940

Пол

Женский

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1940

Отец: Пушкарев Иван Никифорович

Мать: Пушкарева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1967

Дочь: Пастухова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.1971

Дочь: Бурлуцкая Наталия Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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