Пастухова Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1940
Отец: Пушкарев Иван Никифорович
Мать: Пушкарева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1967
Дочь: Пастухова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.1971
Дочь: Бурлуцкая Наталия Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности