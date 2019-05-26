Бешевой Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешевой Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.19

Дата смерти

11.12.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.19

Отец: Бешевой Николай Емельянович

Мать: Бешевая Лидия

Рождение ребёнка
15.06.198

Дочь: Долинная Анна Александровна

Мать ребёнка: Бешевая Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
11.10.1976

Сын: Бешевой Максим Александрович

Мать ребёнка: Бешевая Юлия Васильевна

Смерть
11.12.2011
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