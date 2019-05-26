Бешевой Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.19
Дата смерти11.12.2011
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.19
Отец: Бешевой Николай Емельянович
Мать: Бешевая Лидия
Рождение ребёнка
15.06.198
Дочь: Долинная Анна Александровна
Мать ребёнка: Бешевая Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
11.10.1976
Сын: Бешевой Максим Александрович
Мать ребёнка: Бешевая Юлия Васильевна
Смерть
11.12.2011