Галкина Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Галкин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Галкин Алексей Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Галкин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Галкин Алексей Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1883 ст.

Сын: Галкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Галкин Алексей Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно
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