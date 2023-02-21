Галкина Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Галкин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Галкин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Галкин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Галкин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
18.08.1883 ст.
Сын: Галкин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Галкин Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно