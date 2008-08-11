Hairetdin (Lehtinen) Eeva
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1939
Дата смерти11.08.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.08.2008