Hairetdin (Lehtinen) Eeva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hairetdin (Lehtinen) Eeva

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1939

Дата смерти

11.08.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.08.2008

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