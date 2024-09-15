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Киселица Иоан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Киселица Онуфрий

Мать: (Киселица) Агафия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Киселица) Анастасия

Мать ребёнка: Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Киселица Владимир

Мать ребёнка: Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
07.05.1893

Сын: Киселица Фёдор

Мать ребёнка: Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Киселица) Элеонора

Мать ребёнка: Александра Григорьевна

Смерть
1902

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