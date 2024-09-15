Киселица Иоан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Киселица Онуфрий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Киселица) Анастасия
Мать ребёнка: Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Киселица Владимир
Мать ребёнка: Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
07.05.1893
Сын: Киселица Фёдор
Мать ребёнка: Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Киселица) Элеонора
Мать ребёнка: Александра Григорьевна
Смерть
1902