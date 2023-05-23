Хлебников Тимофей Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебников Тимофей Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1725 и 1726

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

Около 1683 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1725 и 1726

Отец: Хлебников Макар Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1767 и 1768

Дочь: Глухова Авдотья Тимофеевна

Мать ребёнка: Хлебникова Мария Ивановна

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1784
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