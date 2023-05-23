Хлебников Тимофей Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1725 и 1726
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1725 и 1726
Отец: Хлебников Макар Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1767 и 1768
Дочь: Глухова Авдотья Тимофеевна
Мать ребёнка: Хлебникова Мария Ивановна
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1784