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Сардарян Владимир Муханович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1929

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1929

Отец: Сардарян Мухан

Мать: Сардарян Варти

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Владимировна

Мать ребёнка: Сардарян Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрида Владимировна

Мать ребёнка: Сардарян Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анжела Владимировна

Мать ребёнка: Сардарян Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сардарян Арина

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