Сардарян Владимир Муханович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1929
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1929
Отец: Сардарян Мухан
Мать: Сардарян Варти
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Владимировна
Мать ребёнка: Сардарян Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрида Владимировна
Мать ребёнка: Сардарян Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анжела Владимировна
Мать ребёнка: Сардарян Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сардарян Арина