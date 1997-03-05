Волженин Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолженин Виктор Николаевич

Волженин Виктор Николаевич

avatar

Место рождения

Нижний Тагил

Дата рождения

02.10.1926

Дата смерти

05.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1926

Отец: Волженин Николай Тихонович

Мать: Волженина Анна Леонтьевна

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Викторовна

Мать ребёнка: Волженина Маргарита Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волженина Маргарита Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Маргарита Васильевна

Смерть
05.03.1997
Нижний Тагил
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close