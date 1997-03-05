Волженин Виктор Николаевич
Место рожденияНижний Тагил
Дата рождения02.10.1926
Дата смерти05.03.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1926
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Викторовна
Мать ребёнка: Волженина Маргарита Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волженина Маргарита Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1997
Нижний Тагил