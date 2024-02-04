Хмелевская (Хмелевская) Ольга Йосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская (Хмелевская) Ольга Йосифовна

Место рождения

Shchigry, Kursk, Russia

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Shchigry, Kursk, Russia
Рождение ребёнка
03.02.1884

Сын: Хмелевский Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Хмелевский Григорий Федорович

Plakhovka, Cheremisinovsky District, Kursk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Тронникова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Хмелевский Григорий Федорович

Shchigry, Kursk, Russia
Рождение ребёнка
1900

Сын: Хмелевский Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Хмелевский Григорий Федорович

Shchigry, Kursk, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевский Григорий Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
peasant woman
Смерть
Неизвестно
Shchigry, Kursk, Russia
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