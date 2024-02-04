Хмелевская (Хмелевская) Ольга Йосифовна
Место рожденияShchigry, Kursk, Russia
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Shchigry, Kursk, Russia
Рождение ребёнка
03.02.1884
Сын: Хмелевский Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Хмелевский Григорий Федорович
Plakhovka, Cheremisinovsky District, Kursk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Тронникова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Хмелевский Григорий Федорович
Shchigry, Kursk, Russia
Рождение ребёнка
1900
Сын: Хмелевский Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Хмелевский Григорий Федорович
Shchigry, Kursk, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
peasant woman
Смерть
Неизвестно
Shchigry, Kursk, Russia