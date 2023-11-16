Кудрявцева Евдокия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Евдокия Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
24.07.1883
Параскева Феодосиева р. 23 июля 1883 г., крещена 24 июля 1883 г. Восприемница: вдова Евдокия Лаврентьева Кудрявцева из поч. Загарского. Крестили: священник Иоанн Зарницын, исполняющий обязанности псал... Показать все
Смерть
Неизвестно
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