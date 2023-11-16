Кудрявцева Евдокия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
24.07.1883
Параскева Феодосиева р. 23 июля 1883 г., крещена 24 июля 1883 г. Восприемница: вдова Евдокия Лаврентьева Кудрявцева из поч. Загарского. Крестили: священник Иоанн Зарницын, исполняющий обязанности псал... Показать все
Смерть
Неизвестно