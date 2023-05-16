Реттиев Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРеттиев Терентий

Реттиев Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Реттиев Гаврила Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Реттиев Степан Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реттиев Лаврентий Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close