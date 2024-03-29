Морозов Юрий неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Юрий неизвестно

Морозов Юрий неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

М
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1959

Дочь: Ибрагимова Галина Юрьевна

Мать ребёнка: Морозова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
31.05.1960

Сын: Морозов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Морозова Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close