Морозов Юрий неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1959
Дочь: Ибрагимова Галина Юрьевна
Мать ребёнка: Морозова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
31.05.1960
Сын: Морозов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Морозова Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно