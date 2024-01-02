(Турчак) Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1926
Сын: Матренин Анатолий
Отец ребёнка: Матренин Афанасий
Рождение ребёнка
15.11.1930
Сын: Матренин Михаил
Отец ребёнка: Матренин Афанасий
с.Чумай
Рождение ребёнка
1939
Сын: Матренин Василий
Отец ребёнка: Матренин Афанасий
Рождение ребёнка
31.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матренин Афанасий
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матренин Афанасий
Смерть
Неизвестно