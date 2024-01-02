(Турчак) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Турчак) Таисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
1930 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1926

Сын: Матренин Анатолий

Отец ребёнка: Матренин Афанасий

Рождение ребёнка
15.11.1930

Сын: Матренин Михаил

Отец ребёнка: Матренин Афанасий

с.Чумай
Рождение ребёнка
1939

Сын: Матренин Василий

Отец ребёнка: Матренин Афанасий

Рождение ребёнка
31.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матренин Афанасий

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матренин Афанасий

Смерть
Неизвестно
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