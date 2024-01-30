Драчёв Семён Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрачёв Семён Никифорович

Драчёв Семён Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1892

Дата смерти

22.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Драчёва Мария Андреевна

Рождение ребёнка
19.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Драчёва Мария Андреевна

Рождение ребёнка
19.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Драчёва Мария Андреевна

Рождение ребёнка
26.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Драчёва Мария Андреевна

Рождение ребёнка
22.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Драчёва Мария Андреевна

Рождение ребёнка
10.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Драчёва Мария Андреевна

Рождение ребёнка
30.06.1954

Сын: Драчёв Станислав Семёнович

Мать ребёнка: Драчёва Мария Андреевна

Рождение ребёнка
08.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Драчёва Мария Андреевна

Рождение ребёнка
07.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Драчёва Мария Андреевна

Рождение ребёнка
29.01.1958

Сын: Драчёв Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Драчёва Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Драчёва Мария Андреевна

Смерть
22.08.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close