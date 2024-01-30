Драчёв Семён Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1892
Дата смерти22.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1937
Рождение ребёнка
19.07.1939
Рождение ребёнка
19.05.1942
Рождение ребёнка
26.07.1946
Рождение ребёнка
22.07.1948
Рождение ребёнка
10.03.1951
Рождение ребёнка
30.06.1954
Сын: Драчёв Станислав Семёнович
Мать ребёнка: Драчёва Мария Андреевна
Рождение ребёнка
08.01.1955
Рождение ребёнка
07.08.1956
Рождение ребёнка
29.01.1958
Сын: Драчёв Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Драчёва Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Драчёва Мария Андреевна
Смерть
22.08.1983