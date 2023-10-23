Лавриненко Вера Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Сухорукова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.03.1950
Дочь: Жирова Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавриненко Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Раиса Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1985