Лавриненко Вера Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавриненко Вера Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сухорукова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.03.1950

Дочь: Жирова Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавриненко Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Раиса Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1985
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