Селюнина Раиса Семёновна
Место рожденияКировская область Зуевский район деревня Кисели
Дата рождения29.03.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1947
Отец: Селюнин Семён Яковлевич
Мать: Селюнина Анна Семёновна
Кировская область Зуевский район деревня Кисели
Рождение ребёнка
01.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Мусихи, Зуевский муниципальный район, Кировская область