Селюнина Раиса Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селюнина Раиса Семёновна

Место рождения

Кировская область Зуевский район деревня Кисели

Дата рождения

29.03.1947

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1947

Отец: Селюнин Семён Яковлевич

Мать: Селюнина Анна Семёновна

Кировская область Зуевский район деревня Кисели
Рождение ребёнка
01.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Мусихи, Зуевский муниципальный район, Кировская область
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