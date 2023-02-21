2 жена Полторак Владимира -Лилия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1977
Сын: Полторак Павел Владимирович
Отец ребёнка: Полторак Владимир Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полторак Александр Владимирович
Отец ребёнка: Полторак Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно