2 жена Полторак Владимира -Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди2 жена Полторак Владимира -Лилия

2 жена Полторак Владимира -Лилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1977

Сын: Полторак Павел Владимирович

Отец ребёнка: Полторак Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторак Александр Владимирович

Отец ребёнка: Полторак Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полторак Владимир Павлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close