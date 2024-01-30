Григорова (Назарова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Никита Михайлович
Отец ребёнка: Григоров Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Артем Михайлович
Отец ребёнка: Григоров Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно