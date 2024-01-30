Григорова (Назарова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорова (Назарова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Никита Михайлович

Отец ребёнка: Григоров Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Артем Михайлович

Отец ребёнка: Григоров Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григоров Михаил Сергеевич

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