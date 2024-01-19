Бибимавтуха Халилулла Кызы
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
02.06.1867
Бракосочетание
26.02.1873
Рождение ребёнка
1891
Сын: Сафиулла Нигматуллин Тупа Дом136
Отец ребёнка: Нигматулла Сайфулла Улы №37-67 Дом136
д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибулла Нигматуллин Тупа Хәбибулла Дом№116
Отец ребёнка: Нигматулла Сайфулла Улы №37-67 Дом136
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гисмат Нигматуллин Дом187 Тупа –Гисмәт
Отец ребёнка: Нигматулла Сайфулла Улы №37-67 Дом136
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саит Нигматуллин Дом5 Тупа Сәете
Отец ребёнка: Нигматулла Сайфулла Улы №37-67 Дом136
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиният Нигматуллин Дом254.Тупа Гинияте
Отец ребёнка: Нигматулла Сайфулла Улы №37-67 Дом136
Смерть
Неизвестно