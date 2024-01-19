Бибимавтуха Халилулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибимавтуха Халилулла Кызы

Место рождения

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Халилулла Габделхаликов

Мать: Фахринися Муси Исмали Улынын Кызы

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.06.1867

Муж: Минкин Ибатулла Указной Мулла

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.02.1873

Муж: Нигматулла Сайфулла Улы №37-67 Дом136

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1891

Сын: Сафиулла Нигматуллин Тупа Дом136

Отец ребёнка: Нигматулла Сайфулла Улы №37-67 Дом136

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибулла Нигматуллин Тупа Хәбибулла Дом№116

Отец ребёнка: Нигматулла Сайфулла Улы №37-67 Дом136

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гисмат Нигматуллин Дом187 Тупа –Гисмәт

Отец ребёнка: Нигматулла Сайфулла Улы №37-67 Дом136

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саит Нигматуллин Дом5 Тупа Сәете

Отец ребёнка: Нигматулла Сайфулла Улы №37-67 Дом136

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиният Нигматуллин Дом254.Тупа Гинияте

Отец ребёнка: Нигматулла Сайфулла Улы №37-67 Дом136

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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