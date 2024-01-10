Бобылев Петр Яковлевич
Место рожденияс.Кисляково Омская обл.
Дата рождения1919
Дата смерти22.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Кисляково Омская обл.
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бобылева Устинья Васильевна
Смерть
22.09.1942
Причина смерти: умер от ран