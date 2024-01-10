Бобылев Петр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылев Петр Яковлевич

Место рождения

с.Кисляково Омская обл.

Дата рождения

1919

Дата смерти

22.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Кисляково Омская обл.
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобылева Устинья Васильевна

Смерть
22.09.1942
Причина смерти: умер от ран
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