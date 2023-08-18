Короваев Артемий Сергеев
Место рождениядер. Тимошур, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Тимошур, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Короваев Авксентий (Авкантий) Артемьев
Мать ребёнка: Короваева Параскева Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1835
дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя