Короваев Артемий Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКороваев Артемий Сергеев

Короваев Артемий Сергеев

Место рождения

дер. Тимошур, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Тимошур, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Короваев Авксентий (Авкантий) Артемьев

Мать ребёнка: Короваева Параскева Лукина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короваева Параскева Лукина

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1835
дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close