Яковлева Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Елизавета Федоровна

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
03.01.1908 ст.

Сын: Яковлев Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Яковлев Михаил Иванович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Запись в метрической книге Успенской (Михайло-Архангельской) церкви г. Орла.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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