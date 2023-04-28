Яковлева Елизавета Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1908 ст.
Сын: Яковлев Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Яковлев Михаил Иванович
Запись в метрической книге Успенской (Михайло-Архангельской) церкви г. Орла.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно