Шешкова Мария (Марина) Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1732
Сын: Шешков Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Сын Шешков Дмитрий Родионов
Рождение ребёнка
1734
Сын: Сын Шешков Казма Дмитриев
Отец ребёнка: Сын Шешков Дмитрий Родионов
Рождение ребёнка
1737
Сын: Шешков Федор Дмитриев Сын
Отец ребёнка: Сын Шешков Дмитрий Родионов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Сын Шешков Иван Дмитриев (Меньшой)
Отец ребёнка: Сын Шешков Дмитрий Родионов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Сын Шешков Тимофей Дмитриев
Отец ребёнка: Сын Шешков Дмитрий Родионов
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1757
Дочь: Марфа Димитриева
Отец ребёнка: Сын Шешков Дмитрий Родионов
Смерть
Неизвестно