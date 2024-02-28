Шешкова Мария (Марина) Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шешкова Мария (Марина) Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сын Шешков Дмитрий Родионов

Рождение ребёнка
1732

Сын: Шешков Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Сын Шешков Дмитрий Родионов

Рождение ребёнка
1734

Сын: Сын Шешков Казма Дмитриев

Отец ребёнка: Сын Шешков Дмитрий Родионов

Рождение ребёнка
1737

Сын: Шешков Федор Дмитриев Сын

Отец ребёнка: Сын Шешков Дмитрий Родионов

Рождение ребёнка
1742

Сын: Сын Шешков Иван Дмитриев (Меньшой)

Отец ребёнка: Сын Шешков Дмитрий Родионов

Рождение ребёнка
1752

Сын: Сын Шешков Тимофей Дмитриев

Отец ребёнка: Сын Шешков Дмитрий Родионов

Рождение ребёнка
Между 1756 и 1757

Дочь: Марфа Димитриева

Отец ребёнка: Сын Шешков Дмитрий Родионов

Смерть
Неизвестно

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