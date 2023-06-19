Артёмова (Ямщикова) Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Ямщиков Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1891
Дочь: Артёмова СофIя Ивановна
Отец ребёнка: Артёмов Иван Семенович
Рождение ребёнка
01.01.1894
Дочь: Артёмова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Артёмов Иван Семенович
Рождение ребёнка
30.01.1898
Отец ребёнка: Артёмов Иван Семенович
Рождение ребёнка
30.05.1903
Отец ребёнка: Артёмов Иван Семенович
Рождение ребёнка
16.02.1906
Отец ребёнка: Артёмов Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно