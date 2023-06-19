Артёмова (Ямщикова) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёмова (Ямщикова) Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ямщиков Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1891

Дочь: Артёмова СофIя Ивановна

Отец ребёнка: Артёмов Иван Семенович

Рождение ребёнка
01.01.1894

Дочь: Артёмова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Артёмов Иван Семенович

Рождение ребёнка
30.01.1898

Сын: Артёмов Николай Иванович

Отец ребёнка: Артёмов Иван Семенович

Рождение ребёнка
30.05.1903

Сын: Артёмов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Артёмов Иван Семенович

Рождение ребёнка
16.02.1906

Сын: Артёмов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Артёмов Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артёмов Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
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