Пожарский Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожарский Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Пожарская Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожарский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Пожарская Любовь Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно