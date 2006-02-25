Семенов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1952

Дата смерти

25.02.2006

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1952

Отец: Семенов Николай Семенович

Мать: Семенова Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
08.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.02.2006
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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