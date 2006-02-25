Семенов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1952
Дата смерти25.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1952
Рождение ребёнка
08.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.02.2006
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния