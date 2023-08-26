Шешина Оксана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1977
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1977
Рождение ребёнка
02.11.1995
Дочь: Кудашкина Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Кудашкин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
26.05.2002
Дочь: Кудашкина Елена
Отец ребёнка: Кудашкин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
27.01.2012
Сын: Кудашкин Александр Викторовна
Отец ребёнка: Кудашкин Виктор Иванович