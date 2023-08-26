Шешина Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шешина Оксана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1977

Отец: Шешин Владимир Анатольевич

Мать: Стекольникова Елена Александровна

Рождение ребёнка
02.11.1995

Дочь: Кудашкина Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Кудашкин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
26.05.2002

Дочь: Кудашкина Елена

Отец ребёнка: Кудашкин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
27.01.2012

Сын: Кудашкин Александр Викторовна

Отец ребёнка: Кудашкин Виктор Иванович

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