Шаулина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаулина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Между 1787 и 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Шаулин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Шаулин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Шаулин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаулин Иван Иванович

Смерть
Между 1787 и 1825
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