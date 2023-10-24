Шаулина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиМежду 1787 и 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Шаулин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Шаулин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаулин Иван Иванович
Смерть
Между 1787 и 1825