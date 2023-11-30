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Кашина Ирина Владимировна
Кашина Ирина Владимировна
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Древо
Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
1995
Пол
Женский
Отец
Кашин Владимир Ильич
Мать
Каракулова Елена Владимировна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1995
Отец:
Кашин Владимир Ильич
Мать:
Каракулова Елена Владимировна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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