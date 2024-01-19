Шестакова (Стародубовская) Анна Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения23.07.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1979
Рождение ребёнка
21.12.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Бракосочетание
26.04.2013
Рождение ребёнка
31.08.2013
Рождение ребёнка
21.10.2014
Рождение ребёнка
14.05.2017