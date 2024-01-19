Шестакова (Стародубовская) Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Стародубовская) Анна Евгеньевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.07.1979

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1945 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1979

Отец: Стародубовский Евгений Андреевич

Мать: Куляпина Татьяна Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.12.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Бракосочетание
26.04.2013

Муж: Шестаков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
31.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестаков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
21.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестаков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
14.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестаков Алексей Николаевич

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