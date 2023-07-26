Вердян Аркадий Тигранович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вердян Тигран Арамович
Мать: Вердян Соня
Рождение ребёнка
05.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вердян Манушак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вердян Анаит Аркадьевна
Мать ребёнка: Вердян Манушак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вердян Манушак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вердян Манушак
Смерть
2020