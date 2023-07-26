Вердян Аркадий Тигранович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВердян Аркадий Тигранович

Вердян Аркадий Тигранович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вердян Тигран Арамович

Мать: Вердян Соня

Рождение ребёнка
05.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вердян Манушак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вердян Анаит Аркадьевна

Мать ребёнка: Вердян Манушак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вердян Сурен Аркадьевич

Мать ребёнка: Вердян Манушак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вердян Рафик Аркадьевич

Мать ребёнка: Вердян Манушак

Смерть
2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close