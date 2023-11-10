Старушок Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старушок Андрей

Место рождения

Тернополь, Тернопільська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Старушок Надежда Николаевна

Тернополь, Тернопільська область
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