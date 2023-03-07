Прилуков Фадей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1570
Дата смертиПосле 1607
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1570
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1590
Сын: Прилуков Самуил (Самышка Самылка) Фадеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1592
Сын: Прилуков Никифор (Микифорко) Фадеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1595
Мать ребёнка: не указана
поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1605
Сын: Прилуков Еремей (Еремка) Фадеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1607