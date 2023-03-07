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Прилуков Фадей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1570

Дата смерти

После 1607

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1590

Сын: Прилуков Самуил (Самышка Самылка) Фадеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1592

Сын: Прилуков Никифор (Микифорко) Фадеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1595

Сын: Прилуков Баженко Фадеев

Мать ребёнка: не указана

поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1605

Сын: Прилуков Еремей (Еремка) Фадеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1607
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