Яков Матвеев
Место рождения
Дата рождения02.10.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.10.1845
Рождение
02.10.1845
Отец: Матвей Фролов
Мать: Анна Космина
Бракосочетание
27.01.1864
Жена: Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
22.05.1870
Сын: Исаак Яковлевич
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
26.10.1872
Дочь: Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
01.02.1875
Дочь: Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
11.03.1877
Сын: Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
15.08.1881
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Смерть
Неизвестно