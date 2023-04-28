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Яков Матвеев

Место рождения

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.10.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.10.1845
Рождение
02.10.1845

Отец: Матвей Фролов

Мать: Анна Космина

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.01.1864

Жена: Дарья Емельянова

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.05.1870

Сын: Исаак Яковлевич

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1872

Дочь: Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1875

Дочь: Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1877

Сын: Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1881

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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