Надеев Александр Ефимович
Место рожденияд. Сиринская
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Надеев Ефимий Львович
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1906
Сын: Надеев Иван Александрович
Мать ребёнка: Надеева Мария Варсанфьевна
Новая Шиловщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911
Сын: Надеев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Надеева Мария Варсанфьевна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1914
Сын: Надеев Пётр Александрович
Мать ребёнка: Надеева Мария Варсанфьевна
д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская
Смерть
Неизвестно