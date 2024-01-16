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Надеев Александр Ефимович

Место рождения

д. Сиринская

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Надеев Ефимий Львович

Мать: Надеева Екатерина Фёдоровна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1906

Сын: Надеев Иван Александрович

Мать ребёнка: Надеева Мария Варсанфьевна

Новая Шиловщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Надеев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Надеева Мария Варсанфьевна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1914

Сын: Надеев Пётр Александрович

Мать ребёнка: Надеева Мария Варсанфьевна

д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надеева Мария Варсанфьевна

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно
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