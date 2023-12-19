Миронов Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Анисим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Миронов Иван Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Проживал с семьёй в Тюринке
Рождение ребёнка
Около 1971

Сын: Миронов Пётр Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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