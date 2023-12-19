Миронов Анисим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: не указана
Проживал с семьёй в Тюринке
Рождение ребёнка
Около 1971
Мать ребёнка: не указана
Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно