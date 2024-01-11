Курактник (Шишкина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурактник (Шишкина) Валентина Ивановна

Курактник (Шишкина) Валентина Ивановна

Место рождения

с.Радовка Абдулинский р-н Оренбургской обл.

Дата рождения

1937

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Шишкин Иван Яковлевич

Мать: Шишкина Варвара Кузьминична

с.Радовка Абдулинский р-н Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
13.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куратник Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куратник Алексей

Смерть
2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close