Курактник (Шишкина) Валентина Ивановна
Место рожденияс.Радовка Абдулинский р-н Оренбургской обл.
Дата рождения1937
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Шишкин Иван Яковлевич
с.Радовка Абдулинский р-н Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
13.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куратник Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куратник Алексей
Смерть
2016