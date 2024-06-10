Филенков Дмитрий Викторович 15.08.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филенков Дмитрий Викторович

Место рождения

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

15.08.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
С 27.08.2009

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.02.2010

Сын: Филенков Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.12.2012

Дочь: Филенкова Диана Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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