Филенков Дмитрий Викторович
Место рождения
Дата рождения15.08.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 27.08.2009
Жена: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.02.2010
Сын: Филенков Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.2012
Дочь: Филенкова Диана Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности