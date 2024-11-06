Уразко (Дубровина) Людмила Васильевна
Место рожденияхут. Суповск Октябрьского района Краснодарского края
Дата рождения03.05.1939
Дата смерти06.11.2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
хут. Суповск Октябрьского района Краснодарского края
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уразко (Уразка) Иван Михайлович
Рождение ребёнка
11.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уразко (Уразка) Иван Михайлович
ШТРАЛЬЗУНД ГДР
Смерть
06.11.2024