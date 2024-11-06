Уразко (Дубровина) Людмила Васильевна 03.05.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уразко (Дубровина) Людмила Васильевна

Место рождения

хут. Суповск Октябрьского района Краснодарского края

Дата рождения

03.05.1939

Дата смерти

06.11.2024

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

хут. Суповск Октябрьского района Краснодарского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уразко (Уразка) Иван Михайлович

Рождение ребёнка
17.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уразко (Уразка) Иван Михайлович

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уразко (Уразка) Иван Михайлович

ШТРАЛЬЗУНД ГДР
Смерть
06.11.2024
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

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