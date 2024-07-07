Водянова Пелагея Василиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудь (Прохорихина) Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Прохорихин Константин Димитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорук (Прохорихина) Анна Константиновна
Отец ребёнка: Прохорихин Константин Димитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зотова (Прохорихина) Вера Константиновна
Отец ребёнка: Прохорихин Константин Димитриев
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
02.03.1922
Сын: Прохорихин Виктор Константинович
Отец ребёнка: Прохорихин Константин Димитриев
Рождение ребёнка
1926
Сын: Прохорихин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Прохорихин Константин Димитриев
Смерть
Неизвестно