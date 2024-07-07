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Водянова Пелагея Василиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Водянов Василий Василиев

Мать: Водянова Синглитикия Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудь (Прохорихина) Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Прохорихин Константин Димитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорук (Прохорихина) Анна Константиновна

Отец ребёнка: Прохорихин Константин Димитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зотова (Прохорихина) Вера Константиновна

Отец ребёнка: Прохорихин Константин Димитриев

Бракосочетание
1919

Муж: Прохорихин Константин Димитриев

Рождение ребёнка
02.03.1922

Сын: Прохорихин Виктор Константинович

Отец ребёнка: Прохорихин Константин Димитриев

Макаровка, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Прохорихин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Прохорихин Константин Димитриев

Макаровка, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно

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