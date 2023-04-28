Тимченко (Филиппова) Светлана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко (Филиппова) Светлана Леонидовна

Место рождения

Борисов, Борисовский район, Минская область

Дата рождения

20.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисов, Борисовский район, Минская область
Место жительства
С 1964
Борисов, Борисовский район, Минская область
Бракосочетание
28.09.1985

Муж: Тимченко Александр Иосифович

Рождение ребёнка
05.05.1986

Сын: Тимченко Максим Александрович

Отец ребёнка: Тимченко Александр Иосифович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
08.06.1991

Дочь: Тимченко Мария Александровна

Отец ребёнка: Тимченко Александр Иосифович

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