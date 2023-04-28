Тимченко (Филиппова) Светлана Леонидовна
Место рождения
Дата рождения20.08.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1964
Бракосочетание
28.09.1985
Рождение ребёнка
05.05.1986
Сын: Тимченко Максим Александрович
Отец ребёнка: Тимченко Александр Иосифович
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
08.06.1991
Дочь: Тимченко Мария Александровна
Отец ребёнка: Тимченко Александр Иосифович