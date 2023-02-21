Шелайкина Матрена Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1936
Отец ребёнка: Шелайкин Самсон Васильевич
Рождение ребёнка
?.02.1939
Дочь: Шелайкина Екатерина Самсоновна
Отец ребёнка: Шелайкин Самсон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно