Шелайкина Матрена Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелайкина Матрена Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1936

Сын: Шелайкин Иван Самсонович

Отец ребёнка: Шелайкин Самсон Васильевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.02.1939

Дочь: Шелайкина Екатерина Самсоновна

Отец ребёнка: Шелайкин Самсон Васильевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелайкин Самсон Васильевич

Смерть
Неизвестно
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