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Солнцев Владимир Арсеньевич

Место рождения

Верхний Суходол, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Солнцев Арсений Федорович

Мать: Солнцева Матрена Петровна

Верхний Суходол, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Солнцев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Солнцева Евгения Васильева

Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Солнцев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Солнцева Евгения Васильева

Смерть
1905
Тула, город Тула, Тульская область
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