Солнцев Владимир Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1870
Сын: Солнцев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Солнцева Евгения Васильева
Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1878
Сын: Солнцев Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Солнцева Евгения Васильева
Смерть
1905
Тула, город Тула, Тульская область