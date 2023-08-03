Чаусова (Есипова) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаусова (Есипова) Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Есипов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Белявцева Варвара

Отец ребёнка: Чаусов Евдоким

Рождение ребёнка
1875

Сын: Чаусов Иван

Отец ребёнка: Чаусов Евдоким

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Морозова Мария

Отец ребёнка: Чаусов Евдоким

Рождение ребёнка
1884

Сын: Чаусов Антон

Отец ребёнка: Чаусов Евдоким

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Дьякова Устинья

Отец ребёнка: Чаусов Евдоким

Рождение ребёнка
1895

Сын: Чаусов Василий

Отец ребёнка: Чаусов Евдоким

Смерть
1921
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