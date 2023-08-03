Чаусова (Есипова) Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Есипов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Белявцева Варвара
Отец ребёнка: Чаусов Евдоким
Рождение ребёнка
1875
Сын: Чаусов Иван
Отец ребёнка: Чаусов Евдоким
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Морозова Мария
Отец ребёнка: Чаусов Евдоким
Рождение ребёнка
1884
Сын: Чаусов Антон
Отец ребёнка: Чаусов Евдоким
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Дьякова Устинья
Отец ребёнка: Чаусов Евдоким
Рождение ребёнка
1895
Сын: Чаусов Василий
Отец ребёнка: Чаусов Евдоким
Смерть
1921